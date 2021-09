Perché l'Empoli gioca in Youth League

La formazione Under 19 dei toscani, guidata da Antonio Buscé, parteciperà all'edizione 2021-2022 della Youth League.

Il 14 settembre ha preso il via l’edizione 2021-2022 della UEFA Youth League, la massima competizione europea riservati ai settori giovanili dei principali club europei.

Ai nastri di partenza del torneo ci saranno 64 squadre e in questa stagione, per la prima volta dalla fondazione del torneo, ci sarà anche la formazione Primavera dell'Empoli.

LA STRUTTURA DELLA YOUTH LEAGUE

La struttura del torneo è la seguente: le 64 squadre partecipanti vengono suddivise in due percorsi differenti. Quello della UEFA Champions League e quello dei Campioni nazionali. I due percorsi viaggeranno su rette parallele sino al mese di febbraio prima di incrociare le proprie traiettorie nella fase ad eliminazione diretta, ossia dagli spareggi dell’8 e 9 febbraio alla Final Four in programma a Nyon dal 22 al 25 aprile.

Le 32 squadre che seguono il percorso Champions sono le stesse che disputano la Coppa dei Campioni dei 'big' replicando anche la composizione dei gironi. Le vincitrici di ogni raggruppamento accedono direttamente agli ottavi, mentre le seconde qualificate dovranno passare per gli spareggi.

Differente, invece, il percorso dei Campioni nazionali, riservato alle 32 vincitrici dei rispettivi campionati giovanili e appartenenti alle federazioni il ranking più alto. I club del percorso Campioni nazionali si sfidano in due turni a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Chi supera questi due turni accederà agli spareggi affrontando le seconde classificate del percorso Champions.

PERCHE' L'EMPOLI GIOCA IN YOUTH LEAGUE

La formazione Primavera dell'Empoli ha vinto il Campionato Primavera 1 nella stagione 2020-2021, guadagnandosi l'accesso alla rassegna continentale. La formazione allenata da Antonio Buscé esordirà mercoledì 29 settembre nel primo turno di qualificazione riservato ai Campioni nazionali: i toscani affronteranno gli sloveni del Domzale, con il match di ritorno in quel di Empoli fissato per il 20 ottobre.