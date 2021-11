Perché le squadre francesi si chiamano 'Stade' e 'Olympique'

La storia del calcio è talmente antica e varia da essere utilizzata ormai sempre più spesso come tesi di laurea o di master. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, qualcosa di nuovo da conoscere e da imparare.

Tante volte ci facciamo domande delle quali non conosciamo le risposte. Alcune sembrano banali, ma in realtà possono aprirci un mondo. Per esempio, vi è mai capitato di chiedervi come mai molte squadre francesi si chiamano 'Stade' o 'Olympique'?

Ok, magari non vi è mai interessato più di tanto, ma quando una domanda del genere entra nella testa di un appasionato di calcio, non c'è modo di tirarla fuori senza sapere prima la risposta. E noi questa risposta l'abbiamo cercata, prima nella nostra mente, provando con delle supposizioni derivanti dalla parola 'stade' (che in italiano significa 'stadio'), e poi tramite i motori di ricerca, ma senza successo.

Abbiamo chiesto ai nostri amici francesi, ma anche in questo caso nulla da fare. Sembrava un'inchiesta ormai persa, fino a quando un altro malato di calcio come noi non è venuto in nostro soccorso. Aveva letto la conversazione e non poteva tirarsi indietro. Tra malati di calcio bisogna aiutarsi, specie se all'università ti sei specializzato in storia calcistica e hai fatto la tesi di master su Kopa, Platini e Zidane.

Xavier Béal, questo il suo nome, ha dunque risposto alla nostra domanda, raccontandoci una storia bellissima. Le parole 'Stade' e 'Olympique' sono infatti un tributo agli antichi greci. Sulla seconda, probabilmente, ci potevano arrivare, ma sulla prima la motivazione ha dei contorni prettamente storici, visto che 'Stade' è stato scelto per omaggiare gli atleti greci che avevano l'abitudine di incontrarsi allo 'Stadio', appunto.

Alla fine del 19° secolo, alcuni francesi stavano così in fissa con l'antica Grecia da ricreare persino i vecchi Giochi Olimpici, senza coinvolgere il governo o le istituzioni. Di conseguenza le squadre di calcio hanno iniziato a chiamarsi Olympique Lione e Olympique Marsiglia. Ma anche Stade Rennes, Stade Reims e Stade Brest, per citarne qualcuna.

Il Reims, nello specifico, ha avuto nel corso della sua storia entrambe le denominazioni di ispirazione greca. Prima Olympique Reims e successivamente, dal 1931, Stade de Reims, il nome con il quale si è fatto conoscere in tutto il mondo, arrivando per due volte in finale di Coppa di Campioni contro il Real Madrid di Alfredo Di Stefano.

Adesso, dopo aver letto questo articolo, se amate il calcio e tutte le sue sfumature, non potrete che essere soddisfatti e pronti a farvi belli con l'amico che fa l'espertone, ma sicuramente non sa perché Olympique Marsiglia e Stade Reims si chiamano così.