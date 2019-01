Perchè Lazio-Empoli si gioca giovedì e cosa succede al fantacalcio

Lazio ed Empoli scenderanno in campo prima del previsto per la 23esima giornata di campionato. Che si chiuderà domenica sera.

Spezzatino estremo per il 23esimo turno di Serie A. Il campionato, infatti, si giocherà da giovedì a domenica. Una gara il 7 febbraio, una l'8, due il 9 e il resto il 10, dalle 12:30 alle 15, dalle 18 alle 20:30. Ad aprire questo turno ci penseranno Lazio-Empoli in quel dell'Olimpico.

PERCHÉ LAZIO-EMPOLI SI GIOCA DI GIOVEDÌ?

Il 6 Nazioni di Rugby si giocherà infatti sabato 9 febbraio all'Olimpico e invece di giocare la sfida tra Lazio ed Empoli in maniera posticipata, la federazione italiana ha deciso per il contrario. Ovvero di far scendere in campo le due squadre giovedì.

La settimana successiva, infatti, la Lazio non avrebbe potuto scendere in campo di lunedì, visto l'impegno di Europa League contro il Siviglia previsto per il giovedì successivo.

LAZIO-EMPOLI, COSA SUCCEDE AL FANTACALCIO?

Considerando che si tratta di un anticipo e non di un posticipo, il fantacalcio seguirà le solite regole. La giornata si aprirà giovedì 7 febbraio e la formazione dovrà essere consegnata prima del fischio iniziale dell'Olimpico.

L'orario di consegna della formazione varia ovviamente a seconda delle regole nella vostra regola, ma l'11 titolare dovrà essere inserito prima di Lazio-Empoli. A seconda del Fantacalcio che utilizzate, poi, il calcolo della giornata sarà effettuato nella nottata di domenica o nella mattina di lunedì 11 febbraio.