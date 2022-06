La nazionale sudamericana è al centro di un caso: potrebbe non prendere parte a Qatar 2022. Cosa sta succedendo e quali sono gli scenari.

Con il posto conquistato in top 4 insieme a Brasile, Argentina ed Uruguay nel girone CONMEBOL, l’Ecuador è stata una delle grandi sorprese delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. La Tri, però, potrebbe non far parte delle 32 squadre che a novembre prenderanno parte alla manifestazione iridata.

L’Ecuador è infatti al centro di un caso in Sudamerica che potrebbe infatti costare l’esclusione da Qatar 2022.

PERCHÉ L’ECUADOR RISCHIA L’ESCLUSIONE DAI MONDIALI

La Federazione del Cile ha presentato un esposto alla FIFA riguardo la presunta falsa nazionalità di Byron Castillo, terzino destro del Barcelona Guayaquil, club ecuadoriano, da un anno nel giro della nazionale e che ha preso parte a diverse partite del girone di qualificazione.

Secondo la tesi dei cileni, Castillo sarebbe colombiano di nascita e avrebbe anche 3 anni in più di quanti ne dichiara ufficialmente. Ci sarebbero anche dei documenti che lo dimostrano, di cui l’avvocato della Federazione del Cile sostiene di essere in possesso.

Lo ha dichiarato l'avvocato brasiliaon Eduardo Carlezzo, che rappresenta il Cile, in conferenza stampa.

"Posso dire con assoluta certezza che se avessimo più tempo, se ad esempio il caso fosse stato avviato a dicembre o gennaio, prima del sorteggio dei gruppi, avremmo una decisione favorevole per il Cile. Su questo non ho dubbi".

Se il reato di falsa identità fosse confermato anche dalla FIFA, l'esposto richiede che le due partite dell’Ecuador contro il Cile siano trasformate in due 3-0 a tavolino per la Roja; in questo caso potrebbe salire dunque al quarto posto nel girone di qualificazione (da 20 a 26), scavalcando l'Ecuador(da 25 a 21) e il Perù e guadagnandosi la qualificazione diretta.

ECUADOR ESCLUSO DAI MONDIALI: CHI SAREBBE RIPESCATO?

Come già anticipato, più che ‘ripescaggio’ di tratterebbe di un cambiamento nella classifica di cui beneficerebbe proprio il Cile.

In ogni caso, se non dovesse essere il Cile - ovvero: se la FIFA decidesse per sanzioni diverse da quella proposta dal Cile - il posto dell’Ecuador sarebbe preso da un’altra squadra sudamericana.

Il Perù, quinto nel girone e che si giocherà lo spareggio contro l'Australia, segue la situazione con interesse.

L'articolo prosegue qui sotto

PERCHÉ L’ITALIA NON PUÒ ESSERE RIPESCATA

L’Italia non ha alcuna chance di essere ripescata per il semplice fatto che i posti per l’Europa sono 13 e sono già tutti occupati. Solo nel caso in cui una delle 13 dovesse essere esclusa, gli azzurri potrebbero sperare. Scenario che in questo momento non è comunque all'orizzonte.

Lo aveva già chiarito il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

"Ci sono zero possibilità di ripescaggio. Abbiamo contattato la FIFA per darci un momento di ebbrezza, ma la risposta è stata del tutto negativa".

Comunque vada a finire il caso Ecuador, insomma, nulla cambierebbe.