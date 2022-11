Perchè gli spagnoli non cantano l'inno? Motivo e spiegazione

I giocatori della Nazionale spagnola non cantano l'inno prima delle partite a differenza di quelli delle altre rappresentative.

Il momento degli inni è sicuramente quello più emozionante quando si incontrano due nazionali. Gli undici calciatori in campo si schierano lungo una linea abbracciati e cantano il testo messo in musica che rappresenta gli ideali del proprio paese d'origine.

E c'è stata spesso polemica, soprattutto in passato - quando uno o più calciatori della nazionale italiana sono stati inquadrati in silenzio mentre le note del Canto degli Italiani risuonavano in uno stadio.

LA SPIEGAZIONE

In molti però avranno notato che nessuno dei calciatori della Spagna canta l'inno. Il motivo non è da ricercarsi in un qualche ammutinamento, bensì nel fatto che quello spagnolo non ha testo.

La Marcha Real, conosciuta anche come nota anche come Marcha de Granaderos o Marcha Granadera, è uno dei rari casi di inno senza testo.

La decisione è stata presa in base al fatto che ogni nuovo Re era solito cambiarne le parole. La Marcha Real risale al 1761 e la sua creazione è attribuita al compositore Manuel De Espinosa.

Nel 2008 fu fatto un tentativo per dare un testo ufficiale all'inno, ma l'esperimento non andò a buon fine.