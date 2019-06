Perché Giappone e Qatar giocano la Copa America 2019?

Dal 1993 la Copa America ospita alcuni Paesi extra-CONMEBOL: da allora hanno partecipato 8 Nazionali. Il Qatar sarà la nona.

La Copa America 2019 sarà l'edizione numero 46 del torneo che coinvolge le Nazionali sudamericane appartenenti alla CONMEBOL. E allora come mai e prenderanno parte alla manifestazione? La risposta è presto detta: le due Nazionali sono state invitate come 'ospiti', una scelta non certo inedita per la Copa America.

Sin dal 1993 vengono invitate due Nazionali non appartenenti alla confederazione sudamericana: le prime a prenderne parte furono e , invitate appunto nell'edizione disputata nel 1993 in . Anche nel 1995 e Messico completarono il 'roster' della manifestazione, mentre nel 1997 la prese il posto degli Stati Uniti.

Nel 1999 fu invitata per la prima volta una Nazionale extra-americana, cioè il Giappone. All'edizione del 2001 parteciparono invece ben tre Nazionali 'ospiti', e cioè Messico, Costa Rica e Honduras, nel 2015 fu la prima volta della Giamaica, mentre nel 2016 ci fu spazio per Haiti e .

Nella Copa America 2019 ci sarà l'esordio del Qatar ed il ritorno del Giappone, 20 anni dopo la prima volta. I nipponici avrebbero dovuto prendere parte anche all'edizione del 2011 ma furono poi costretti a rinunciare per via del terremoto che aveva colpito il Paese nel mese di marzo.

Il Messico, sin da quando la Copa America ha aperto alle Nazionali 'extra-Sudamerica', cioè dal 1993, ha preso parte a tutte le edizioni disputate ma non sarà presente a quella del 2019 in virtù della concomitanza con la Gold Cup, manifestazione che coinvolge le Nazionali di Nord e Centro America.

Nazionali 'ospiti' che hanno preso parte alla Copa America

1993: Messico e USA

1995: Messico e USA

1997: Messico e Costa Rica

1999: Messico e Giappone

2001: Messico e Costa Rica

2004: Messico e Costa Rica

2007: Messico e USA

2011: Messico, Costa Rica e Honduras

2015: Messico e Giamaica

2016: Messico, Haiti e Panama

2019: Giappone e Qatar