Perché Barcellona-Real Madrid si chiama "Clasico"?

Sfide epiche e confronti tra campioni: Barcellona-Real Madrid non sarà mai una gara come le altre. Ma perché si chiama "Clasico"?

Weekend in cui il calcio si ferma: in cui si sta incollati allo schermo a guardare due squadre iconiche affrontarsi nell'ennesima sfida storica. Quella tra Barcellona e Real Madrid riporta indietro nel tempo, ai duelli tra campioni e ai titoli in ballo.

Le due squadre attualmente sono separate da 2 soli punti in Liga, con il Real Madrid che nelle ultime 2 ha perso terreno e con un Barcellona dal rendimento assai altalenante.

In passato la partita tra Barcellona e Real Madrid è stata la sfida nella sfida tra giocatori intramontabili: Ronaldinho-Ronaldo, Lionel Messi-Cristiano Ronaldo e gli altri.

Da sempre, però, è il "Clasico": ma perché si chiama così?

IL PRIMO BARCELLONA-REAL MADRID

Il confronto tra Barcellona e Real Madrid ha un valore cronologico secolare: il primo match tra le due squadre risale addirittura al 1916, in semifinale di Coppa di Spagna: vennero disputate 4 gare per decretare la finalista, l'andata, il ritorno e 2 ripetizioni. Alla fine a spuntarla fu il Real Madrid, vincendo per 4-2 grazie alle reti di Bernabéu, Zabala e alla doppietta di Sotero.

Il primo incontro nel campionato spagnolo, invece, risale al 17 febbraio 1929, quando i Blancos si imposero per 1-2 grazie alla doppietta di Morera. A nulla ha potuto il goal di Parera al 70'.

PERCHÉ SI CHIAMA "CLASICO"

Il termine "Clasico" è un termine in uso anche in america latina. Il "Clasico" indica un incontro non solo classico, appunto, ma soprattutto tra i 2 club più importanti, titolati e di riferimento in un campionato. In Brasile si aggiunge una esse: "Classico". In argentina c'è il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors. In Spagna, appunto, Barcellona e Real Madrid.