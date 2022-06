Pepelu rinnova 'a vita' con il Levante: contratto fino al 2032

Il prodotto del vivaio ha firmato un rinnovo di contratto che lo legherà al club di Valencia fino al 2032.

La fedeltà, nel calcio di oggi, esiste ancora. Ce ne da un esempio quanto mai recente Pepelu, calciatore classe 1998 del Levante.

Il centrocampista centrale, uscito dal settore giovanile del club di Valencia, ha appena rinnovato il suo contratto con i rossoblù.

Ad annunciarlo è lo stesso Levante, con il consueto post sul proprio profilo Twitter.

L'articolo prosegue qui sotto

Fin qui tutto normale, se non fosse che Pepelu ha esteso il suo legame con il club fino al 2032. Dieci anni di accordo, praticamente un unicum in un calcio che sembra non conoscere più bandiere.

Non è stata una stagione facile per il Levante, retrocesso in Segunda Division alla fine di un campionato che l'ha vista chiudere all'ultima posizione in classifica.