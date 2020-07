Pepe Reina annuncia: "Torno al Milan, non voglio ritirarmi"

Il portiere spagnolo si è salvato con il suo Aston Villa, ma era in prestito secco e dovrà tornare al Milan: "Ho ancora due anni ad alti livelli"

Pepe Reina è stato uno dei protagonisti della salvezza raggiunta dall', che grazie al pareggio di domenica contro il ha potuto festeggiare la permanenza in Premier League.

Il portiere spagnolo era arrivato dal a gennaio, in prestito secco. Quindi per il momento tornerà al Milan, come confermato dallo stesso Pepe Reina ai microfoni della 'BBC'.

"Non appenderò i guanti al chiodo, sento di avere ancora due anni ad alti livelli. Tornerò al Milan perché ho ancora un anno di contratto".

Il 37enne spagnolo fa capire anche senza giri di parole di non avere nessuna intenzione di ritirarsi, anzi, di giocare ad alti livelli per altri due anni. Reina dopo le ottime prestazioni all'Aston Villa, potrebbe essere trattato proprio dal club inglese adesso, magari a titolo definitivo.