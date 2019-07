Pépé all'Arsenal, tutto pronto: l'ivoriano è a Londra per le visite

Nicolas Pépé si appresta a diventare un giocatore dell'Arsenal: i Gunners pagheranno subito solo 20 milioni di sterline e il resto entro il 2024.

Ormai è un dato di fatto: Nicolas Pépé diventerà ben presto un nuovo giocatore dell' . Con buona pace del , che sognava il doppio colpo tra l'ivoriano e James Rodriguez e ora rischia di rimanere a bocca asciutta.

Pépé è arrivato questa mattina a Londra e nella giornata odierna si sottoporrà alle visite mediche di rito con l'Arsenal, che ha deciso di sfondare il proprio record di spesa - ma anche il record di spesa, almeno fin qui, della Premier League in questa finestra di mercato - pagando circa 80 milioni di euro al . Per l'ivoriano è pronto un contratto di 5 anni. Nelle prossime ore firma e ufficialità.

80 milioni di euro circa, ovvero 72 milioni di sterline. Che l'Arsenal, però, non pagherà in un'unica tranche al Lille. Anzi: i Gunners hanno deciso di venire incontro alle richieste dei francesi proprio per la possibilità di dilazionare il pagamento in un lungo, lunghissimo periodo di tempo.

Secondo il 'Daily Mail', infatti, l'Arsenal pagherà sull'unghia soltanto 20 milioni di sterline, ovvero la prima rata. E i restanti 52? Avrà ben cinque anni di tempo per effettuare il bonifico in direzione Lille: l'accordo prevede che l'intero pagamento venga rateizzato addirittura entro il 2024.

L'ennesimo smacco per il Napoli, che pure - parole del presidente del Lille, Gerard Lopez - era giunto a un accordo con i francesi sempre sulla base di 80 milioni di euro. Pépé, però, ha scelto l'Arsenal. Il suo futuro sarà in Premier League.