Peñaranda, video 'hot' su Instagram: rischia la rescissione con il Watford

Adalberto Peñaranda, ex giocatore dell'Udinese, ha pubblicato su Instagram un video spinto con delle ragazze quasi totalmente nude.

Adalberto Peñaranda rischia grosso. L'ex calciatore dell' , di proprietà del ma quasi sempre in prestito nelle ultime stagioni, è coinvolto in un vero e proprio caso mediatico.

La polemica è scattata in lo scorso 30 luglio, dopo aver pubblicato alcuni video con ragazze seminude sul suo account Instagram. Il video era stato pubblicato solo per i suoi migliori amici, con una restrizione del social, ma è comunque diventato pubblico in qualche modo.

Il video, diventato virale in Venezuela, ha suscitato molte critiche nei confronti del giocatore che ora potrebbe perdere il posto ed il contratto al Watford. Il club inglese infatti non ha per nulla gradito tutto questo, come era normale che fosse.

I media locali assicurano che la registrazione potrebbe far sì che il calciatore venezuelano finisca per rescindere il suo contratto con il Watford, squadra con cui ha firmato fino al 2023.