Pellegrini sullo stop del campionato: "Conseguenze economiche disastrose, si riparta"

Lorenzo Pellegrini spera nella ripresa della Serie A: "Per ragioni sportive ed evitare conseguenze economiche disastrose per chi lavora nel calcio".

Dalla giallorossa, un segnale forte e chiaro sul rebus campionato. Lorenzo Pellegrini scalpita per tornare in campo, lanciando un preciso messaggio via social.

Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta: non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie. pic.twitter.com/5UGiip2aY9 — Lorenzo Pellegrini (@LorePelle7) May 1, 2020

Il centrocampista, attraverso Twitter, ha mostrato il desiderio di riprendere a giocare.

"Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta". "Non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie". Altre squadre

Da parte di Pellegrini, c'è tutta l'intenzione di rimettere gli scarpini e far riaccendere la macchina del pallone. Coronavirus permettendo.