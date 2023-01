Pellegrini alla Lazio: ufficiale, in prestito dalla Juventus

L'esterno si trasferisce a titolo temporaneo nel club biancoceleste: fin qui ha giocato in prestito all'Eintracht Francoforte.

Luca Pellegrini è un giocatore della Lazio. Dopo essere tornato dal prestito all'Eintracht Francoforte, l'esterno viene girato ufficialmente dalla Juventus alla corte di Sarri.

Non una prima parte di stagione esaltante per Pellegrini in Bundesliga, ma Sarri ha chiesto espressamente alla Lazio di portarlo in biancoceleste. Si tratta di un ritorno nella Capitale per l'ex Cagliari, che ha esordito in Serie A con la casacca della Roma, dopo essere cresciuto nelle giovanili giallorosse.

Nonostante la mancata cessione di Fares, che sembrava essenziale per l'arrivo alla Lazio, Pellegrini è comunque ufficialmente un nuovo giocatore a disposizione di Sarri. Sarà l'alternativa di Marusic sulla corsia mancina, anche se in stagione a sinistra ha giocato, adattato, anche Hysaj.

Classe 1999, Pellegrini sta attualmente recuperando da un infortunio al polpaccio. L'ultima gara giocata risale oramai al 13 novembre, prima dei Mondiali. Con l'Eintracht ha principalmente agito come esterno di centrocampo, mentre alla Lazio tornerà ad essere terzino.