Pellegri segna e provoca la curva della Samp: accerchiato dai blucerchiati, espulso Amione

L'attaccante del Torino realizza il goal del 2-0 e mostra le orecchie alla curva doriana. Reazione immediata di calciatori e dirigenti blucerchiati.

Un gesto francamente evitabile. Pietro Pellegri torna al goal in campionato dopo sette mesi, siglando il 2-0 ai danni della Sampdoria.

Ma l'attaccante del Torino si rende protagonista in negativo, mostrando polemicamente le orecchie alla Curva doriana dopo la rete.

Un gesto non gradito dai blucerchiati, sempre più vicini alla retrocessione dopo una stagione complicatissima e sul piano societario.

I calciatori e i dirigenti del club ligure hanno immediatamente attorniato la punta granata, manifestando il loro veemente disappunto per l'esultanza.

A pagarne le spese è stato Bruno Amione, particolarmente furioso con Pellegri, che ha più volte cercato il faccia a faccia con l'avversario per poi essere espulso dall'arbitro Camplone.

"È mancata la maturità, chiedo scusa da parte di tutti noi" ha detto mister Juric al termine della gara. "Bisogna capire la situazione della Sampdoria, portare rispetto, è un gesto assolutamente condannabile”.

Dopo la sconfitta del Ferraris, la Sampdoria vede sempre più vicino il ritorno in Serie B. Con soli 17 punti conquistati in 33 partite e soltanto 5 gare rimaste da disputare, la situazione per il club doriano è sempre più disperata.