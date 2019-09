Pedro alla Fiorentina, il giocatore è sbarcato a Roma: ora le visite

L'attaccante del Fluminense ha viaggiato tutta la notte e tra poco sosterrà le visite. Intanto la Fiorentina tratta anche Rémi Oudin del Reims.

Pedro Guilherme Abreu dos Santos, meglio noto solamente come Pedro, sarà il prossimo attaccante della se tutto dovesse andare secondo i piani nella giornata di oggi. L'attaccante brasiliano ha viaggiato tutta la notte ed è sbarcato questa mattina a .

La Fiorentina ha fatto una vera e propria corsa contro il tempo per chiudere una trattativa internazionale così lunga in poche ore. Il giocatore adesso si trasferirà a Firenze, dove poi effettuerà le classiche visite mediche di rito.

Anche se, in questo caso specifico, non si tratta di un semplice rito. Il giocatore ha avuto un problema muscolare qualche settimana fa e la Fiorentina, che è molto fiduciosa, vuole comunque essere sicura al 100% prima di ufficializzare il tutto.

Al Fluminense andranno circa 13-14 milioni di euro, secondo quanto riportato da 'Sky Sport'. Oltre ad una percentuale del 20% sulla futura rivendita di Pedro.

Ma non è la sola trattativa che la Fiorentina sta portando avanti in queste ore. Per il ruolo di esterno offensivo, la Viola è su Rémi Oudin dello Stade . Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', la società francese ha chiesto 10 milioni di euro a quella di Commisso.

Anche in questo caso si tratta di una corsa contro il tempo. Rémi Oudin nella scorsa ha segnato 10 goal in 37 presenze.