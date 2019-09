Calciomercato Fiorentina, Pedro il nuovo centravanti: 14M al Fluminense

La Fiorentina pagherà 14 milioni al Fluminense per Pedro: il centravanti è atteso già domani in Italia per visite mediche e firma sul contratto.

Altro colpo per la di Rocco Commisso. Una frase che in quel di Firenze suona ormai come un ritornello in questo calciomercato estivo che ha visto tanti nuovi arrivi in maglia viola.

Questa volta si tratta di Pedro Guilherme Abreu dos Santos, semplicemente noto come Pedro, attaccante del Fluminense che nelle prossime ore sbarcherà in per dare inizio alla sua nuova avventura in Toscana.

L'accordo tra Fiorentina e Flu è infatti stato trovato, come riportato da 'Sky Sport', con le parti che sono già arrivate allo scambio dei documenti. Poi Pedro prenderà un volo che dovrebbe portarlo in Italia già nella giornata di domani.

Si tratta di un'operazione a titolo definitivo, con la Fiorentina che verserà circa 14 milioni di euro nelle casse del Fluminense, club a cui sarà garantito anche il 20% sulla futura rivendita del giocatore.

Già autore di 5 goal nelle prime 10 partite della brasiliana 2019, Pedro è l'attaccante che Vincenzo Montella cercava.