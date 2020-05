Pecoraro torna su Inter-Juve del 2018: "Non c'è l'audio Orsato-Var sulla mancata espulsione a Pjanic"

L'ex procuratore federale Giuseppe Pecoraro sulle pagine de 'Il Mattino' è tornato a parlare di - , partita della stagione 2017/18 che aveva dato adito a parecchie polemiche.

Pecoraro ha parlato dell'indagine sul mancato secondo giallo a Miralem Pjanic, episodio contestato dai nerazzurri. Al bosniaco era stato fischiato un fallo per un intervento scomposto su Rafinha, un'entrata che secondo alcune interpretazioni successive al match sarebbe potuto anche essere passibile di rosso e quindi di Var review.

"Non credo che avremmo trovato prove di malafede. Chiesi all’AIA e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro. Ce li diedero solo a inizio del campionato successivo. L'unico episodio in cui non c’è audio registrato era l’unico che ci importava: quello tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. C’erano i colloqui di tutto tranne che di quello. Mi dissero che non c’era e basta".