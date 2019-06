Pecchia lascia l'Avispa Fukuoka: nel suo futuro la Juventus Under 23?

Il tecnico italiano abbandona il Giappone dopo una difficile stagione: nei prossimi giorni potrebbe insediarsi come allenatore dell'altra Juventus.

Diciottesimo posto a due punti dalla zona retrocessione e grande delusione per gli appassionati e lo stesso Fabio Pecchia. Dopo sei mesi dall'arrivo in , il tecnico italiano ha infatti rassegnato le sue dimissioni da tecnico dell'Avispa Fukuoka. Ora potrebbe approdare alla Under 23.

Accostato insistentemente alla seconda squadra della Juventus negli ultimi giorni, alla pari di Pirlo, Grosso e Caserta, Pecchia sembra essere balzato in pole per allenare Madama Under 23 nella prossima stagione dopo la separazione tra la società bianconera e l'ex tecnico Zironelli.

Pecchia ha salutato l'Avispa attraverso una lettera sul sito ufficiale del club

"Purtroppo devo dire addio e tornare in per motivi personali. Sono grato al presidente e a tutti i dirigenti dell’Avispa che hanno creduto in me e mi hanno scelto per far parte di questo progetto".

Il tecnico di Formia ha salutato i calorosi fans del Fukuoka, ringraziandoli per i mesi trascorsi in terra nipponica:

"Vorrei dire grazie mille a tutti i tifosi che amano questa squadra e che ci hanno sostenuto in questi mesi e ai giocatori che hanno lavorato con me. Sono cresciuto come uomo e come professionista in questi cinque mesi con voi".

A spingere per l'arrivo di Pecchia potrebbe essere il dirigente bianconero Filippo Fusco, che ha già lavorato con l'allenatore ai tempi del . In casa Juventus sarà una settimana essenziale sia per il tecnico della prima squadra, che per quello della seconda.

Allegri e Zironelli hanno lasciato la Juventus, Sarri e Pecchia potrebbero essere i sostituti. Ma le alternative, in entrambi i casi, non mancano.