Pecchia al Parma: si lavora per l'accordo biennale

Dopo 26 anni, a sorpresa, la Cremonese giocherà in Serie A. La formazione allenata da Fabio Pecchia ha ottenuto il secondo posto nel campionato di Serie B appena terminato, strappando la promozione diretta al pari del Lecce. Il suo tecnico, però, non ci sarà.

Pecchia ha del resto annunciato l'addio alla Cremonese qualche giorno fa nonostante la promozione. Il suo futuro, a meno di sorprese, non sarà però in un'altra squadra di Serie A, ma bensì nuovamente in cadetteria. Lo ha scelto il Parma, a caccia della promozione.

Tra le favorite alla promozione, il Parma ha invece chiuso l'annata 2021/2022 come dodicesima in classifica. Una stagione dura, iniziata con Maresca e conclusa con Iachini. Nuovo addio e porta aperta per il nuovo tecnico, che secondo Sky Sport sarà proprio Pecchia.

Biennale per Pecchia, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni: nelle ultime ore la trattativa tra l'enotourage dell'allenatore e il Parma ha visto un'accelerazione. Passi in avanti concreti sono attesi a breve. Per l'ex tecnico della Cremonese si è parlato anche dell'Udinese per il post Cioffi.

Allenatore dal 2009, Foggia ha vissuto diverse esperienze come vice, tra cui quella al Real Madrid come secondo di Rafa Benitez. Nel 2016 ha guidato il Verona in Serie A, dunque è volato in Giappone e ha in seguito allenato la Juventus Under 23.

Promozione al primo colpo con la Cremonese? Qualcosa che il Parma, in caso di effettiva ufficialità, spera di poter ottenere nel 2023. Di certo, al pari di Cagliari, Genoa e Venezia, anche la formazioen gialloblù sarà in prima fila per tornare in Serie A e disputare il torneo 2023/2024.