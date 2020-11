Pazzini annuncia l'addio al calcio giocato: "E' stato un viaggio pazzesco"

Dopo 568 presenze e ben 191 goal in carriera Giampaolo Pazzini dice basta e saluta il calcio giocato: l'attaccante italiano ha comunicato il suo addio tramite una bellissima lettera pubblicata sui propri profili social.

Un cammino lungo 30 anni terminato con l'ultima esperienza al , che aveva salutato al termine della passata stagione:

"Ciao CALCIO, sono passati più di 30 anni da quando ci siamo conosciuti… Ero un bambino la prima volta che ho stretto un pallone tra le mani e da allora è diventato per me come un “amico inseparabile”. Ero un ragazzino come tanti, con una vita davanti e mille sogni nel cassetto che sperava di diventare un giorno un calciatore di serie A. Guardavo i grandi campioni in e con loro sognavo la maglia azzurra della nazionale, la magia degli stadi pieni di tifosi e la ; ma mai avrei pensato che un giorno tutto ciò diventasse realtà e che grazie a te potessi vivere così tante emozioni".