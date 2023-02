Pausa forzata per Conte al Tottenham: sarà operato a causa di una colecistite

Antonio Conte dovrà prendersi una pausa dal lavoro: sarà operato per rimuovere la cistifellea dopo aver sofferto di dolori addominali.

Domenica pomeriggio, alle ore 17.30, il Tottenham ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola in Premier League: un appuntamento prestigioso, a cui non potrà prendere parte Antonio Conte.

Il tecnico salentino, come annunciato dagli 'Spurs', dovrà rimanere a riposo per rispettare la convalescenza post-operatoria: nella giornata di oggi finirà infatti sotto i ferri per rimuovere la cistifellea, in seguito ad una diagnosi di colecistite fatta dopo la comparsa di alcuni dolori all'addome.

"Antonio Conte ha recentemente sofferto di dolori addominali.

A seguito di una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza.

Tutti al Club gli augurano ogni bene".

Non è ancora chiaro quando Conte potrà tornare a sedersi in panchina, ma una cosa è certa: i suoi ragazzi avranno un motivo in più per dare il massimo e cercare una vittoria che infonderebbe grande fiducia nella corsa per un posto nella Champions League 2023/2024.

Kane e compagni stazionano al quinto posto a quota 36 punti, a tre lunghezze da Newcastle e Manchester United che però hanno disputato una partita in meno.