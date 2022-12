Paura per Gignac: ricoverato in ospedale dopo un colpo alla testa

Il francese si è sentito male nel corso della gara di Coppa di Messico: dopo aver vomitato in campo e in panchina, è stato portato in ospedale.

Il Tigres prosegue la preparazione in vista dell’inizio del campionato messicano, che prenderà il via ufficialmente il weekend del 7 e 8 gennaio.

Nella sfida di Coppa del Messico contro il Santos Laguna, l’attaccante francese Andre-Pierre Gignac è stato protagonista - suo malgrado - di un brutto episodio che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Il colpo alla nuca nel corso della gara sembrava non preoccupare lo staff medico e il calciatore transalpino, che però qualche minuto più tardi si è accasciato e ha chiesto il cambio. Ma proprio mentre si apprestava a lasciare il campo per la sostituzione, si è fermato e ha iniziato a vomitare.

Il malessere è proseguito anche in panchina. Dopo essersi fermato a bordocampo, Gignac ha continuato a vomitare. L’episodio ha fatto scattare l’allarme in casa Tigres, con lo staff medico che ha deciso di trasportare il calciatore in ospedale in ambulanza per sottoporlo ad accertamenti e approfondire la questione.

Nel corso dell'intervista al termine del match, l'allenatore del Tigres Diego Cocca ha chiarito che si tratta di un controllo di routine:

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN "È andato in ospedale per precauzione. In panchina ha vomitato e questo ha preoccupato tutti noi, ma sono sintomi normali. Il dottore è molto fiducioso che non sia niente e che sia tratti solo di un grosso spavento".