Paura in Casertana-Rotonda: Kapustins perde i sensi dopo uno scontro, ambulanza in campo

Sono stati attimi di grande paura quelli che si sono vissuti nel corso di Casertana-Rotonda, match valido per il 36° turno del Girone H del campionato di Serie D.

Nel corso del secondo tempo, il portiere della squadra ospite, Vladislavs Kapustins, è rimasto a terra privo di sensi dopo uno scontro di gioco.

Il tutto è avvenuto al 55’ quando Tufano, nel tentativo di spingere un pallone in rete, ha colpito violentemente l’estremo difensore avversario, le cui condizioni sono fin da subito parse molto preoccupanti. Immediato è stato l’intervento in campo dello staff medico ed anche dell’ambulanza, il tutto mentre tra la paura e lo sconforto dei giocatori in campo.

A Kapustins è stato anche praticato il massaggio cardiaco, prima che fortunatamente riprendesse i sensi.

Il portiere del Rotonda è stato poi caricato in ambulanza, tra gli applausi dei giocatori e dei presenti sugli spalti dell’Alberto Pinto, e condotto presso l’ospedale di Caserta.