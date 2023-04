Paulo Sousa punta sullo Sporting: "Chi elimina l'Arsenal non può temere la Juve"

Il tecnico della Salernitana vede favoriti i portoghesi, ma riconosce le qualità di Allegri: "Allenatore di prestigio, per lui conta il risultato".

La Juventus scenderà in campo giovedì, all'Allianz Stadium, contro lo Sporting nel match valevole per la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League.

A pochi giorni dal calcio d'inizio del match, Paulo Sousa - con un passato dal calciatore sia con i lusitani che in bianconero - si è espresso sulle sorti della qualificazione, puntando tutte le sue fiches sullo Sporting.

"Chi elimina l'Arsenal non può temere la Juve", le sue parole in esclusiva a 'Record'.

Una presa di posizione piuttosto netta da parte dell'attuale allenatore della Salernitana che vede la formazione portoghese come quella più attrezzata per accedere in semifinale e vedersela contro la vincente del doppio confronto tra Manchester United e Siviglia.

Secondo il tecnico portoghese, però, la Juve rimane comunque una squadra molto pericolosa da affrontare:

" La Juve è una squadra molto insidiosa. Sembra in difficoltà, ma non lo è. È una squadra tipica di Massimiliano Allegri, un allenatore esperto con innegabile prestigio, e che è sempre focalizzato sul risultato finale.

Si trova a suo agio giocando con il baricentro basso, lasciando l'iniziativa all'avversario. Questo perché la sua è una squadra che predilige uscire velocemente, affidandosi spesso al contropiede e sfruttando la qualità individuale dei suoi giocatori".