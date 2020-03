Paulo Ferreira sicuro: "Cristiano Ronaldo può giocare fino a 40 anni"

Paulo Ferreira, ex terzino del Portogallo, spiega perché Cristiano Ronaldo può giocare fino a 40 anni: "Lavora sodo, riposa a mangia correttamente".

Cristiano Ronaldo ha da poco compiuto 35 anni, età in cui la maggior parte dei calciatori pensa al ritiro. Idea questa che, almeno per il momento, non sfiora invece CR7.

Anzi, secondo l'ex compagno della nazionale portoghese Paulo Ferreira, Ronaldo potrebbe continuare a giocare addirittura fino a 40 anni.

L'ex terzino lusitano ha spiegato il motivo di questa sua convinzione parlando con 'Goal' a margine dei London Football Awards.

"Conosco Cristiano da molto tempo, so quanto è professionale. Fino a che il suo corpo gli consentirà di restare a questi livelli giocherà e credo possa durare ancora 4-5 anni. E' un giocatore che tutti rispettano e temono perché può sempre decidere una partita".

Paulo Ferreira quindi conferma l'assoluta professionalità di Ronaldo, dentro ma anche fuori dal campo.

"Per giocare ancora a questi livelli a 35 anni devi prenderti cura del tuo corpo. Lavorare sodo, riposare e mangiare correttamente. Se non si fa male può andare avanti fino a 40 anni".

In questa stagione, primo dello stop al calcio imposto dal coronavirus, Ronaldo ha già realizzato 25 goal in tutte le competizioni andando a segno per 11 partite consecutive in .