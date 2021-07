Pau Lopez-Marsiglia, accordo con la Roma per il prestito

Dopo due stagioni, Pau Lopez è pronto a lasciare la Roma: negli scorsi minuti, tramite una nota ufficiale, il Marsiglia ha comunicato di aver raggiunto un principio d'accordo con il club giallorosso per il prestito del portiere spagnolo.

"Olympique Marsiglia e AS Roma hanno raggiunto un accordo per il prestito di Pau Lopez per la stagione 2021/2022 con opzione per il trasferimento definitivo del giocatore all'Olympique Marsiglia a partire dalla stagione 2022/2023. L'AS Roma ha autorizzato Pau Lopez a negoziare i termini del contratto con l'OM".