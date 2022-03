Pastore rischia una maxi squalifica: ha detto "Figlio di p*****a" all'arbitro

Potrebbe essere già finita la stagione di Javier Pastore: stavolta non per infortunio, ma per il comportamento tenuto nei minuti finali di Elche-Barcellona.

Il fantasista argentino è stato infatti espulso dalla panchina per aver insultato l'arbitro Hernandez Hernandez, reo a suo dire di non aver concesso un calcio di rigore ai padroni di casa. Il referto stilato dal direttore di gara svela le parole che hanno portato al cartellino rosso.

Padreada doble: Javier Pastore, tras ser expulsado por decirle al árbitro "Hijo de puta", parece decirle por el movimiento de los labios: "Sos un puto, ¿eh?"#ElcheBarçapic.twitter.com/lEEtBHwlBZ — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) March 6, 2022

"Hijo de puta (traduzione: figlio di p*****a")".

Peraltro, dalle immagini video si nota anche un labiale piuttosto incriminante per Pastore, che sembra dire "Sei una p*****a, eh?".

Per il 'Flaco', che fin qui ha giocato soltanto in 12 occasioni tra Liga e Coppa del Re, c'è il rischio di una squalifica dalle 4 alle 11 giornate: nel caso peggiore, scatterebbe automaticamente l'arrivederci alla prossima stagione.