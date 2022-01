Pastore può tornare in Argentina: ad attenderlo c'è il Boca Juniors

Doveva essere l'occasione del rilancio, invece l'alone di negatività non si è dissipato: la carriera di Javier Pastore è ad un bivio, tra la possibilità di continuare all'Elche e quella del ritorno nella sua Argentina.

Approdato al club spagnolo lo scorso settembre, 'El Flaco' non è riuscito ad imporsi col suo elevato bagaglio tecnico: undici presenze totali, di cui nove in Liga dove la formazione valenciana occupa il quintultimo posto a +2 sulla zona retrocessione. Zero le reti messe a segno.

A poco meno di sei mesi dalla scadenza del contratto, sembra prendere quota l'ipotesi di un ritorno in patria per provare finalmente a rilanciarsi: come riportato dal 'Corriere dello Sport', il Boca Juniors sarebbe intenzionato ad accoglierlo tra le proprie fila.

Pastore direbbe così addio al calcio europeo dopo 12 anni e mezzo di alti e bassi, con la speranza che l'aria di casa possa rivelarsi un toccasana per le sue prestazioni in calo.