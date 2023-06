Parole di addio, Paredes saluta la Juventus: “Porto con me persone incredibili”

Giunge a conclusione l’avventura di Leandro Paredes alla Juventus: “E’ stato un anno difficile, ringrazio tifosi e compagni”.

Approdato alla Juventus nell’estate del 2022 con la formula del prestito con diritto di riscatto, Leandro Paredes è già giunto alla fine della sua avventura in bianconero.

Le voci di un possibile addio circolavano già da tempo, ma a certificare il tutto, seppur in maniera ufficiosa, è stato un post pubblicato dallo stesso centrocampista argentino sul suo profilo ufficiale Instagram.

Paredes infatti, ha postato un messaggio le cui parole sanno tanto di congedo e di addio, un messaggio con il quale tra l’altro ha tirato anche le somme di quella che è stata la sua annata.

“È stato un anno molto difficile e fa male non riuscire a raggiungere gli obiettivi che avevamo, ma porto con me un gruppo di giocatori e persone incredibili”.

Il centrocampista campione del mondo ha anche voluto ringraziare chi lo ha accompagnato nel corso di questa avventura.

“Volevo solo ringraziare i tifosi che mi hanno sempre sostenuto durante tutto l'anno, ma soprattutto ognuno dei miei compagni.

Li porterò sempre con me”.

Arrivato alla Juventus per diventare uno degli uomini cardine del centrocampo, Paredes in realtà non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare inamovibile e solo a sprazzi è riuscito ad esprimersi sui livelli abituali.

In stagione ha totalizzato trentacinque presenze complessive ed ora per lui si profila un ritorno al PSG.