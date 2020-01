Parma-Roma: dove vederla in tv e streaming

Il Parma sfida la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa sfida la di Paulo Fonseca nell'ultimo degli ottavi di finale di Coppa . La vincente del confronto sfiderà poi la , vittoriosa sull' , nei quarti di finale.

Se i capitolini iniziano ora il loro cammino nel torneo, i ducali invece hanno precedentemente eliminato il nel Terzo Turno (3-1) e il nel Quarto (2-1). Nei 4 precedenti nel torneo contro i giallorossi, i gialloblù non hanno mai vinto, rimediando 3 pareggi e una sconfitta, ma in un'occasione hanno passato il turno.

Nelle sue ultime 11 partecipazioni agli ottavi di finale, la Roma è stata eliminata soltanto in due occasioni, fra cui una ai calci di rigore ad opera dello nel 2015. Se dovesse andare a segno contro il Parma, Nikola Kalinic firmerebbe il suo primo goal con la maglia giallorossa.

Fra i ducali l'ivoriano Gervinho, con 2 reti all'attivo, è al momento il miglior marcatore in . In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PARMA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Roma

Parma-Roma Data: 16 gennaio 2020

16 gennaio 2020 Orario: 21.15

21.15 Canale : Rai Due

Rai Due Streaming: Rai Play

ORARIO PARMA-ROMA

Parma-Roma si disputerà la sera di giovedì 16 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, è in programma per le ore 21.15. Sarà il 5° confronto in Coppa Italia fra le due formazioni.

Sarà la Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, a trasmettere in diretta in chiaro e in esclusiva la sfida degli ottavi di finale Parma-Roma, che andrà in onda su Rai Due (canali 2 e 502 HD del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà affidata a Luca De Capitani, che sarà affiancato da Mario Somma al commento tecnico.

Tifosi e appassionati potranno seguire Parma-Roma anche in diretta in chiaro attraverso Rai Play su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

D'Aversa, oltre a Karamoh, non disporrà di Gervinho e Grassi: tra i pali spazio a Colombi, in difesa ballottaggio Dermaku-Gagliolo, Kurtic potrebbe agire da mezzala col recuperato Scozzarella in regia, in attacco Kulusevski insieme a Inglese e Sprocati.

Assenza pesante in attacco per Fonseca, che non potrà disporre dello squalificato Dzeko. Ko Zaniolo, sulla trequarti chance per Under accanto a Lorenzo Pellegrini e Perotti. In mediana tornerà titolare il ristabilito Cristante accanto a Diawara. Mancini e Smalling potrebbero essere confermati al centro della difesa, ma non è da escludere l'impiego del giovane Cetin al posto di uno dei due. Sulle due fasce giocheranno invece Florenzi a destra e Kolarov a sinistra. Tra i pali Pau Lopez più di Mirante.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Sprocati.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Lo. Pellegrini, Perotti; Kalinic.