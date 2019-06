Il Parma ci prova per Balotelli: richieste di ingaggio troppo elevate

Il Parma sogna di riportare Mario Balotelli in Italia. Il priimo tentativo del DS Faggiano si è scontrato con le richieste troppo alte dell'azzurro.

Diverse squadre di ci stanno pensando, ma per ora nessuna sembra ancora in grado di riportare in Mario Balotelli. L'ultima a provarci è il .

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', i crociati avrebbero fatto un tentativo per firmare l'attaccante italiano, pronto a svincolarsi dal dopo 6 mesi tra alti e bassi.

Il direttore sportivo Daniele Faggiano vorrebbe il classe 1990, ma deve fare i conti con le richieste del giocatore, ritenute troppo elevate per le casse del club.

Anche per questo motivo il discorso si sarebbe fermato sul nascere. Al momento la differenza tra proposta del Parma e la richiesta di Balotelli sarebbe ancora troppa per riuscire a vedere l'attaccante in giallobù.

Nella sua ultima stagione di l'ex , e ha segnato 8 goal, tutti dopo il trasferimento dal al Marsiglia, avvenuto lo scorso gennaio.