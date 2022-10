Parma a corto di portieri: vicina la firma dello svincolato Santurro

I problemi fisici di Buffon e Chichizola spingono il Parma a tornare sul mercato: a un passo la firma dello svincolato Santurro, ex Bologna e Udinese.

La rete di Del Prato al 38' ha permesso al Parma di superare il Como nell'ultimo turno di Serie B: ducali al sesto posto e dunque in piena zona playoff, in una classifica abbastanza compatta che vede il Frosinone capolista lontano cinque punti.

Una vittoria importantissima per la squadra di Fabio Pecchia che, contro i lariani, ha schierato il giovane Corvi tra i pali: assenti forzati (e non convocati) sia Buffon che Chichizola, defezioni che hanno indotto il club emiliano a tornare sul mercato degli svincolati per rinforzare la porta.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è Antonio Santurro il giocatore individuato per dar manforte ai pali: nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma con tanto di ufficialità dell'ingaggio dell'estremo difensore, peraltro nativo proprio di Parma.

Svincolato dalla scorsa estate dopo l'esperienza all'Udinese come terzo portiere alle spalle di Silvestri e Padelli, conta una presenza in Serie A racimolata ai tempi del Bologna, in un 1-1 al 'Dall'Ara' contro la Roma del 31 marzo 2018.

Lo scorso giugno, grazie alle sue origini, è stato convocato per la prima volta dal commissario tecnico della Repubblica Dominicana, con cui ha giocato in tre occasioni durante la CONCACAF Nations League.