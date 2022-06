C'è un po' di Italia nella Nazionale dominicana: convocati Santurro, Natalucci e Sueva

I giocatori di Udinese, Monopoli e Cosenza sono stati chiamati dalla Repubblica Dominicana, scendendo in campo nella Concacaf Nations League.

Le Nazionali, si sa, negli ultimi decenni hanno sempre regalato emozioni a sorpresa, soprattutto legate a convocazioni inaspettate.

E' il caso di tre giocatori italiani di tre squadre sparse tra le principali categorie professionistiche del nostro Paese, chiamati dalla Nazionale della Repubblica Dominicana: Antonio Santurro, Antonio Natalucci e Gianluigi Sueva.

Il primo ha una storia nota: si tratta di uno dei portieri dell'Udinese, scuola Parma ed ex Bologna, con cui si è reso protagonista di una gara, al debutto assoluto in Serie A, contro la Roma nel marzo del 2018 terminata 1-1.

Negli ultimi anni, poi, ha giocato anche alla Sambenedettese e al Catania, prima di essere acquistato da svincolato dal club friulano.

Per lui si è trattato della prima convocazione assoluta, così come per Sueva, attaccante che nell'ultima stagione è sceso in campo con le maglie di Cosenza e Potenza, quest'ultima in prestito.

Discorso diverso, invece, per il difensore del Monopoli Antonio Natalucci, già chiamato dall'ex CT dominicano Jacques Passy nel gennaio del 2021, per la sfida contro la Serbia, e nel giugno di un anno fa, quando ha giocato nelle qualificazioni ai Mondiali.

I tre, guidati da Inaki Bea, sono stati chiamati a difendere la maglia della Repubblica Dominicana nelle gare di CONCACAF Nations League. E con una certa continuità.