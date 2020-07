Parma, un nuovo positivo al Coronavirus: non è un calciatore

Il Parma comunica che un componente del gruppo-squadra (non un calciatore) è risultato positivo al Coronavirus: iniziato l'isolamento.

L'incubo Coronavirus torna protagonista anche in : la notizia dell'ultim'ora è la positività di un componente del gruppo-squadra del .

La società ducale ha comunque specificato che il soggetto in questione non è un calciatore, come si evince dal comunicato apparso sul sito ufficiale.

"Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente".

Il tecnico Roberto D'Aversa ha parlato dell'episodio in conferenza stampa.

"E’ venuto fuori un caso di positività però per fortuna la persona è asintomatica. La cosa importante è che stia bene. Adesso seguiremo il protocollo, effettueremo dei tamponi, resteremo in ritiro e successivamente vedremo".

Il contagiato è stato prontamente isolato e tutti gli altri membri del gruppo-squadra sono risultati fortunatamente negativi ai test. I giocatori potranno continuare l'attività nel Centro Sportivo di Collecchio per prepararsi in vista della sfida col in programma domenica alle 19.30, in piena osservanza del nuovo protocollo di sicurezza su cui si è tanto discusso nelle scorse settimane.