Parma, nuovo infortunio per Cornelius: lesione al bicipite femorale

L'attaccante danese era stato sostituito al 45' della sfida contro l'Inter. Rientro previsto per finie novembre.

Il perde nuovamente Andreas Cornelius. Secondo infortunio stagionale per il danese ex Copenhagen e , che è stato sostituito durante l'intervallo della partita contro l' .

Il club ducale ha comunicato sul proprio sito che Cornelius dovrà stare fermo a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale. Il rientro dovrebbe avvenire comunque dopo la sosta.

Il danese con ogni probabilità salterà la sfida interna con il Parma di sabato prossimo, valda per la sesta giornata dii .

"A seguito della sintomatologia dolorosa comparsa al termine del primo tempo della gara contro l’Inter, Andreas Cornelius si è sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso".

Per Liverani comunque ci sono anche buone notizie, come il rientro a disposizione di tre giocatori come Bruno Alves, Dezi e Scozzarella, tornati ad allenarsi con il gruppo.