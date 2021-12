Il Parma di Iachini pesca dagli svincolati: è ufficiale il ritorno di Rispoli

Parma in netta crisi di risultati, a quattro punti della zona playout: i tifosi emiliani speravano in una permanenza in Serie B decisamente migliore e in pochi si sarebbero aspettati una discesa così verticale verso le zone basse della classifica.

Beppe Iachini ha preso il posto dell'esonerato Enzo Maresca e ha già dato un input alla società per quanto riguarda il mercato, nello specifico quello degli svincolati: è ufficiale, infatti, l'ingaggio di Andrea Rispoli, come comunicato dal club ducale con una nota apparsa sul proprio sito.

"Il Parma Calcio 1913 comunica di aver tesserato il calciatore Andrea Rispoli (Cava de’ Tirreni, 29.09.1988). Rispoli vestirà la maglia numero 90".

Non menzionata la durata del contratto che, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', dovrebbe valere fino al termine di questa stagione.

Per Rispoli (rimasto svincolato dopo l'esperienza al Crotone) si tratta di un ritorno in Emilia, dove aveva già giocato dall'estate 2014 al febbraio 2015 in Serie A: una scelta presa per volere di Iachini che con l'esterno ha lavorato (e bene) ai tempi di Brescia, Sampdoria e Palermo, conquistando due promozioni in massima serie.