Parma, Gervinho verso il reintegro: prima le scuse ai compagni

Gervinho potrebbe presto essere reintegrato dal Parma: il prossimo passo sarà quello delle scuse ai compagni dopo il trasferimento saltato in Qatar.

Sembra essere vicino alla risoluzione il caso Gervinho in seno al : l'ivoriano è stato ad un passo dall'addio sul gong del mercato di gennaio ma, alla fine, il passaggio all'Al-Sadd non si è concretizzato.

Ad urtare il tecnico D'Aversa e i tifosi è stato il comportamento tenuto dall'attaccante che ha saltato tre giorni d'allenamento consecutivi in modo da forzare la cessione, poi sfumata all'ultimo secondo.

Così Gervinho è rimasto in gialloblu e il provvedimento preso dal club ducale è stato quello di farlo allenare ma a parte, isolato dal resto dei compagni di squadra che ora da lui si aspettano una mossa ben precisa.

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', Gervinho ha già chiesto scusa a D'Aversa e a breve lo farà anche con la squadra, dopo di che potrà essere reintegrato per tornare a giocare e ad aiutare il Parma a conquistare una tranquilla salvezza con balcone, magari, sull' .

A prescindere dai fatti extra-campo, Gervinho è stato decisivo in questa prima parte di stagione in cui ha messo a referto sei goal e tre assist che hanno permesso ai 'Crociati' di trovarsi in una posizione di classifica piuttosto tranquilla e inaspettata, se si considerano gli infortuni e le vicissitudini che hanno colpito la rosa.