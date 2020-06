Il Parma piazza il colpo: in arrivo Benali a parametro zero

Il Parma si prepara ad accogliere Ahmad Benali. Il contratto che lega il giocatore al Crotone è in scadenza e l’intesa è già stata trovata.

La stagione è ancora lontana dalla sua conclusione, per quella bisognerà attendere la conclusione di un tour de force senza precedenti, ma per molti club è già arrivato il momento di pensare alla prossima. E’ infatti questo il periodo nel quale si chiudono molte operazioni di calciomercato e c’è chi come il è ad un passo dal chiuderne una molto importante.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club ducale si prepara ad accogliere Ahmad Benali. Si tratterà di un colpo a parametro zero, visto che il contratto che lega il fantasista libico al è in scadenza, per il quale si attende ormai di fatto solo l’ufficialità.

L’accordo tra le parti è stato già trovato su tutta la linea ed il Parma è riuscito a garantirsi un elemento che garantirà qualità, ma anche una buona dose d’esperienza.

Classe 1992, Benali è cresciuto nel settore giovanile del ed è approdato in nel 2012 quando fu il a scommettere su di lui. Dopo tre stagioni con le Rondinelle, l’approdo al (altre tre stagioni ed un’annata in condita da 33 presenze e 6 goal), prima dell’avventura a Crotone.

Nel corso di questa stagione in Serie B, nonostante un infortunio che l’ha costretto ad uno stop di diverse settimane, è riuscito a totalizzare 20 presenze in campionato condite da 7 goal, confermandosi uno degli elementi più importanti della rosa.