Parma-Bari, la prima gara di Serie B è spettacolo: solo goal da urlo

Man ha aperto il match al 3' con una giocata individuale da applausi, dunque la bomba di Folorunsho e la punizione di Mihaila

E' ripartita la Serie B, con un big match subito spettacolare. Parma e Bari, infatti, hanno inaugurato la nuova stagione della seconda serie italiana, chiudendo sul 2-2 la sfida coon cui si è aperto il 2022/2023. Grandi goal, giocate da urlo e nemmeno un minuto di noia.

Il neopromosso Bari punta alla Serie A al pari del Parma, insieme alle altre grandi favorite, dal Cagliari al Genoa, passando per il Palermo. Già nella prima sfida entrambe hanno dimostrato il tasso tecnico su cui possono contare in questa nuova Serie B.

Il primo goal della B 2022/2023? Segnato dopo due minuti da Man: il 23enne rumeno si è involato sulla destra, sfruttando la regola del vantaggio in seguito ad un fallo sul Mudo Vazquez a centrocampo. Corsa senza sosta, ingresso in area, doppio dribbling e conclusione vincente a battere Caprile.

Pareggio del Bari con il rigore di Antenucci, dunque il sorpasso al Tardini con il goal di Folorunsho già candidato come rete dell'anno: una bomba dai 30 metri dopo aver iniziato l'azione con un lancio per Cheddira sulla destra. Missile imprendibile e Chichizola battuto per la seconda volta.

Vazquez ha poi colpito il palo con una conclusione al volo dalla sinistra, prima della punizione dal limite segnata da Mihaila: un primo tempo giocato a mille che non ha avuto una copia nel secondo, meno folle e con meno tentativi da parte di entrambe le squadre.

Nel primo turno di campionato il Cagliari esordirà contro il Como, mentre il Genoa se la vedrà con l'altra neo-retrocessa Venezia. Previsto anche l'incontro tra Reggina e SPAL e quello tra Palermo e Perugia.

IL TABELLINO

PARMA-BARI 2-2

MARCATORI: 3' Man (P), 11' rig. Antenucci (B), 35' Folorunsho (B), 47' Mihaila (P)

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Bernabé (71' Benedyczak), Estevez (46' Juric); Man (71' Camara), Vazquez (76' Tutino), Mihaila; Inglese (57' Sohm).

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Folorunsho (81' Galano), Maiello, Maita; Botta (71' Mallamo); Antenucci, Cheddira (82' Cangiano).