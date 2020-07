Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Caprari e Pasalic titolari

Nel Parma ci sono Barillà e Kucka a centrocampo, Demarku in difesa. Atalanta con Sutalo e Gomez, panchina per Muriel e Malinovskyi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Demarku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Caprari, Gervinho.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.

Si chiude la stagione al Tardini per il , salvo, ma deciso ad ottenere la migliore posizione in classifica. Stesso discorso per l' , già in Champions, ma desiderosa di chiudere al secondo posto. In più, la possibilità di arrivare a 100 reti in campionato e puntare il City come più prolifica d'Europa.

D'Aversa si affida a Gervinho e Kulusevski come esterni d'attacco, mentre Caprari sarà la prima punta. A centrocampo ci sono Barillà e Kurtic insieme a Kucka, con Sepe tra i pali. Darmian e Gagliolo terzini titolari, al centro spazio Demarku e Bruno Alves. Siligardi e Pezzella in panchina.

Gasperini non ha a disposizione Toloi per squalifica e Ilicic per infortunio: dentro Pasalic e Sutalo. In attacco ci sono anche Gomez e Zapata, mentre Castagne e Gosens sono gli esterni di centrocampo. In mezzo dal 1' De Roon e Freuler, completano l'undici Gollini in porta e Caldara-Palomino in difesa. Fuori Muriel e Malinovskyi.