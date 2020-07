Parma-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma ospita l'Atalanta nella 37ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 luglio 2020

28 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN



Il Parma di Roberto D'Aversa sfida in casa l'Atalanta di Gian Piero Gasperini per la 37ª e penultima giornata di . I ducali sono a metà classifica con 43 punti, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte, e puntano a un piazzamento sul lato sinistro della graduatoria, la Dea invece è 3ª a quota 75, con un cammino di 22 successi, 9 pareggi e 5 sconfitte.

Fra le due squadre sono 19 i precedenti in Serie A giocati in casa degli emiliani, con un bilancio che sorride ai padroni di casa con 9 vittorie, 7 pareggi e 3 affermazioni nerazzurra. L'ultimo precedente nella passata stagione ha visto però un successo esterno dell'Atalanta per 3-1 (rete di Pasalic e doppietta di Duvan Zapata dopo il vantaggio iniziale dei ducali con Gervinho).

Andreas Cornelius, attualmente fermo per infortunio, è il miglior marcatore stagionale del Parma con 11 reti, mentre Duvan Zapata e Luis Muriel si dividono lo scettro di bomber dell'Atalanta con 18 centri ciascuno.

I gialloblù hanno ottenuto 2 sconfitte e 2 vittorie consecutive, l'ultima delle quali in trasferta contro il Brescia, i nerazzurri invece sono reduci da 2 vittorie e 2 pareggi, il più recente nel Derby lombardo con il Milan nella 36ª giornata. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-ATALANTA

Parma-Atalanta si disputerà la sera di martedì 28 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 40ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 19.30.

L'anticipo Parma-Atalanta sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, Parma-Atalanta sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. Inoltre gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

I clienti DAZN potranno vedere, se lo preferiranno, Parma-Atalanta anche in diretta streaming, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma o scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Quando la partita sarà terminata, gli highlights della stessa e l'evento integrale saranno resi disponibili agli utenti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal sarà possibile seguire Parma-Atalanta anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Quattro assenze per D'Aversa, che non potrà disporre degli infortunati Brugman, Scozzarella, Hernani e Cornelius. Davanti al portiere Sepe, in difesa potrebbero essere confermati Laurini a destra e Darmian a sinistra, con Gagliolo ancora non al meglio, mentre in mezzo potrebbe rivedersi dal 1' Bruno Alves in coppia con Iacoponi. A centrocampo in cabina di regia dovrebbe essere ancora impiegato Kurtic, con Grassi come alternativa, mentre al suo fianco Kucka e Barillà saranno le due mezzali. Davanti è possibile la conferma di Gervinho come punta centrale nel tridente con Kulusevski e Caprari, anche se non va escluso l'utilizzo di Inglese nel ruolo di centravanti.

Gasperini dovrà fare i conti con la squalifica di Toloi in difesa. Al suo posto, nella linea a tre con Caldara e Djimsiti dovrebbe giocare Palomino. Fra i pali agirà Gollini, mentre in mediana Freuler e De Roon saranno gli interni, con Hateboer e Gosens a spingere sulle due fasce. Sulla trequarti ballottaggio fra Malinovskyi e Pasalic per chi affiancherà il Papu Gomez. Come centravanti, invece, Duvan Zapata è favorito su Muriel. Ancora ai box Ilicic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, A. Gomez; D. Zapata.