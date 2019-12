Parma, l'agente di Kulusevski: "A gennaio può andare via"

Il procuratore di Dejan Kulusevski apre all'ipotesi di un addio al Parma del talento svedese già a gennaio: "Può capitare l'occasione della vita".

Con le sue prestazioni sta trascinando il verso posizioni dal forte profumo d'Europa, lasciando tutti a bocca aperta: Dejan Kulusevski è la rivelazione di questo campionato, partito da semisconosciuto per poi deliziare le platee nostrane con giocate d'alta classe.

Rendimento che non è passato inosservato alle big come l'Inter, pronta a sferrare l'assalto a gennaio che interromperebbe il prestito ai ducali (il cartellino di Kulusevski appartiene all' ).

Intervistato da 'Radio Punto Nuovo', l'agente del classe 2000, Stefano Sem, ha aperto all'ipotesi di vedere il suo assistito in un altro club alla riapertura del calciomercato.

"E' in testa a tutte le classifiche di rendimento, a 19 anni ha un motore diverso rispetto ad altri calciatori ed un fisico speciale. Nonostante sia un trequartista, sta facendo benissimo anche come ala e, a tratti, come punta. Il è un club interessato, Giuntoli è sempre bravo a scovare i giovani talenti. Per ora abbiamo scelto di non sbilanciarci in segno di rispetto per il Parma e i suoi tifosi, c'è ancora una gara col da giocare prima della fine dell'anno. Se interromperemo il prestito sarà solo per un'occasione della vita, non dal punto di vista economico ma sportivo".

Qualche dubbio sul fatto che il Napoli possa essere il lido giusto per continuare a crescere e a scalare posizioni.