Parla Agnelli: "Protocollo chiaro, isolamento fiduciario e si può giocare"

Il presidente Agnelli ha parlato della mancata gara contro il Napoli: "De Laurentiis mi ha chiesto di rinviarla, ma ci atteniamo ai regolamenti".

Juventus-Napoli non si gioca. Gli azzurri non si sono recati a per disputare il posticipo del terzo turno di , bloccati dall'Asl. Bianconeri regolarmente in campo per il fischio iniziale, nonostante il mancato arrivo della formazione di Gattuso allo Stadium.

Un caos incredibile tra la giornata di sabato e quella di domenica, con continui dubbi sull'eventuale rinvio della partita o il 3-0 a tavolino in favore della . Alla fine tre punti per i bianconeri, visto il mancato posticipo della sfida, in virtù del regolamento che vede una squadra destinata a scendere in campo con pochi casi di coronavirus in squadra.

Un quarto d'ora dopo il previsto orario di Juventus- ha parlato il presidente bianconero, Agnelli:

"Il protocollo è chiaro, bisogna andare in isolamento fiduciario presso una struttura che viene concordata con l’ASL. Facendo questo possiamo continuare ad allenarci e a giocare nelle varie competizioni. L’iter è chiaro, si sa cosa succede dopo i casi di positività. Doveroso essere qui. Indispensabile fare chiarezza".

Agnelli ha svelato il contatto con De Laurentiis delle ultime ore:

"Mi ha scritto un messaggio, io gli ho risposto che la Juventus si attiene ai regolamenti. Mi ha chiesto di rinviare la partita, ed è una richiesta legittima, ma ci si deve attenere ai regolamenti. Se non lo facciamo è un errore prima che da sportivi, da cittadini. Preferisco sempre vincere sul campo".

Il presidente della Juventus ha parlato di come si debba far quadrare tutto:

“La salute pubblica viene prima di tutto, ma se vogliamo portare a termine le manifestazioni sportive bisognerà riuscire a gestire le positività che emergeranno anche per la frequenza dei controlli".

Cosa sarebbe successo a parti invertite? Agnelli chiaro:

"Sarei assolutamente partito, ma non credo che la Asl avrebbe emesso quel comunicato. Ci sarebbe stata qualche inosservanza del protocollo"

Ai microfoni di Sky ha parlato anche il dottore bianconero, Stefanini riguardo la nuova nota del comitato tecnico-scientifico: