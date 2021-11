7000 km per giocare la Coppa di Francia: un sogno a Parigi, ma il CSC Cayenne perde 14-0

Confina con il Brasile, ma fa parte della Francia. Detto così sembrerebbe assurdo, ma è semplicemente il ruolo di una regione e dipartimento d'oltremare dello stato transalpino. Si trova nel continente sudamericano, la Guyana francese, ma è di fatto una regione ultraperiferica dell'Europa. Tanto da dover partire per il vecchio continente, a poco più di 7000 km di distanza. Il motivo? La Coppa di Francia, per affrontare il Paris FC.

Nel Gruppo A dell'ottavo turno di Coppa di Francia 2021/2022, il Club Sportif et Culturel de Cayenne (CSC de Cayenne) è infatti volato alla volta di Parigi per sfidare l'FC, seconda squadra cittadina che punta in alto per provare a ricordare che in città non c'è solo il PSG, club decisamente più noto.

Anche il CSC, da canto suo, ha voluto mettersi in mostra, o per meglio dire fare un'esperienza nella capitale. Molti dei suoi giocatori, militanti nel massimo campionato della Guayana francese, non avevano mai visto l'Europa o Parigi, ma hanno avuto modo di avere qualche ora per visitarla, a margine di una gara senza storia terminata per 14-0, con le reti di Name, Fadiga e Guilvaogui, tutti autori di una tripletta, di Alfarela, riuscito a mettere insieme una doppietta alla pari di Laura, e di Diakitè.

L'CSC Cayenne ha appena iniziato il torneo interno alla pari delle altre otto squadre ed è una delle più titolate, in un torneo nato nel 1962 e che vede l'ASC Le Geldar e l'ASL Le Sport guyanis aver vinto 11 campionati, quattro in più della compagine di Cayenne, ultima volta sul tetto della competizione nel 2015.

Nel corso dei secoli Caienna è stata famosa soprattutto per aver ospitato la colonia penale francese alla pari dell'Isola del Diavolo, anch'essa presente nella Guyana. Ultimamente, invece, si è parlato della città a proposito di Mike Maignan, visto e considerando come il portiere del Milan sia nato proprio qui, per poi crescere a Parigi.

Inizialmente chiamato Club Colonial de Cayenne, nel 2007 ha cambiato nome e si occupa anche di altri ambiti, da sport come il volley ad eventi extra-calcio. Per la trasferta di Parigi, la federazione francese ha pagato le spese di vitto e alloggio, visto il risicato budget del CSC, come il resto della compagini provenienti dal territorio che conta circa 300.000 abitanti.

Arrivato a Parigi, il club ha quindi fatto partire una raccolta fondi via Facebook, considerando che la federazione non ha coperto tutte le spese:

"I potenziali partner cercano di contattarci per fornirci il loro sostegno finanziario per questo viaggio. Già arrivati su Parigi, quindi mettiamo a disposizione questa piattaforma di donazioni, permettendo di gestire tutto da remoto. Qualsiasi contributo sarà benvenuto, perché se la FFF si occupa di spostamento, vitto e alloggio è stato comunque necessario attrezzare tutta la delegazione in abiti adatti. Fa freddo eh...".

Tra foto di allenamenti e voglia di scoprire un minimo la città, su Facebook è comparso anche il messaggio di supporto da parte di Karim Benzema, tra lo stupore dello stesso CSC e dei suoi sostenitori. Terminata 14-0 una gara senza storia e da cui nessuno si aspettava il miracolo sportivo, il Paris FC ha comunque fatto i complimenti via social agli avversari, augurando buon ritorno a casa. Dove ad attendere i giocatori ci saranno 33 gradi. 30 in più rispetto a Parigi.