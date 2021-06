Paredes, da Chievo ed Empoli ai successi col PSG grazie a un’intuizione

La carriera di Paredes è cambiata grazie a un'intuizione di Giampaolo ai tempi di Empoli: Maccarone ricorda a Goal la stagione dell'argentino.

Una scintilla scoccata all’improvviso, un istante che cambia la storia. L’astro nascente sveste i piani di eterna promessa e diventa attore protagonista. A novembre 2015, la carriera di Leandro Paredes vive il momento decisivo grazie a un’intuizione di Marco Giampaolo , suo allenatore all’ Empoli . Non più ‘ enganche ’ alla Riquelme e nemmeno mezzala ma la mente - e i piedi - della squadra nel ruolo di regista nel 4-3-1-2. Il gioiellino argentino, cresciuto nel Boca Juniors all’ombra del suo idolo, il ‘ Mudo ’, viene ulteriormente arretrato di qualche metro in campo ma trova definitivamente il suo posto perfetto sul rettangolo verde di gioco.

Massimo Maccarone , attaccante e trascinatore di quell’ Empoli con 13 reti in campionato, racconta a Goal i primi mesi di Paredes in Toscana:

“Leo arrivò e all’inizio fece un po’ di fatica ma poi si prese il posto e fece una stagione stupenda. Inizialmente giocava poco e quando entrava ricopriva il ruolo di mezzala. Poi Giampaolo lo schierò davanti la difesa e fece una partita straordinaria. Da quel momento non è più uscito: giocò tutte le partite e fece davvero molto bene”.

Una svolta arrivata dopo diverse tappe in un percorso ricco di insidie e ostacoli che Paredes ha dovuto affrontare prima di godersi il panorama dall’alto. Il debutto a 16 anni e 4 mesi con il Boca sotto la guida di Claudio Borghi è per il classe 1994 un (doppio) sogno ad occhi aperti. Paredes riesce nello stesso match a esordire con la maglia del Boca e giocare al fianco di Riquelme . Alla ‘Bombonera’ di Buenos Aires, il ragazzo di San Justo non riesce ad imporsi, raccogliendo appena 29 presenze di cui gran parte dalla panchina, ma non per questo non viene notato dagli scout di mezza Europa.

A spuntarla è la Roma , che nel mercato di gennaio 2014 chiude l’operazione e lo gira direttamente al Chievo Verona per battere l’agguerrita concorrenza e far fronte all’impossibilità di tesserarlo subito per gli slot destinati agli extracomunitari, già occupati in quella stagione. Un brutto infortunio, rimediato a inizio dicembre col Boca , costringe Paredes a stare lontano dai campi per un lungo periodo. A Verona, il centrocampista argentino continua la riabilitazione fino a un graduale ritorno in campo. Il classe 1994 ‘riassaggia’ il terreno di gioco con due presenze con la Primavera clivense, prima di fare il suo esordio in Serie A il 4 maggio contro il Torino . A un quarto d’ora dalla fine, l’allenatore del Chievo Eugenio Corini decide di lanciarlo nella mischia al posto di Thereau, in quella che resta l’unica presenza di Paredes in quella Serie A. Un periodo importante per Paredes, che inizia a conoscere il calcio italiano, imparare la lingua e ambientarsi nel Belpaese. Una tappa fondamentale nel grande salto dagli 'Xeneizes' all'Europa.

Paredes torna a Roma e le indiscutibili qualità dell’argentino convincono durante il ritiro pre-campionato Rudi Garcia a confermarlo per la stagione 2015/2016. Passo dopo passo, l’ex Boca Juniors prende sempre più confidenza con il campionato italiano e riacquista fiducia dopo l’infortunio. All’ombra del Colosseo, però, non riesce a imporsi a causa di una grande concorrenza, raccogliendo appena 13 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia di cui solamente tre da titolare.

Nel 4-3-3 dell’allenatore francese, Paredes veste principalmente i panni di mezzala, ma viene schierato anche da regista. Un ruolo che interpreta perfettamente, senza strafare ma organizzando la manovra e partecipando attivamente alla fase difensiva. Nella stagione successiva, dopo il ritiro estivo e le prime due giornate di campionato, la Roma capisce che per l'argentino non c'è spazio nella Capitale e decide di prestarlo all’ Empoli per accumulare minutaggio. Una mossa che si rivelerà decisiva.

Tra settembre e ottobre, Paredes alterna con cadenza quasi regolare partite da titolare a gare in cui subentra nel secondo tempo fino alla svolta. Il feeling con Marco Giampaolo cresce e il tecnico decide di affidarsi la regia della squadra toscana. Lui non tradisce le attese, ma dimostra di avere qualità tecniche e personalità di un giocatore d’alto livello. Nonostante la giovane età, non ha paura di tentare la giocata difficile con la naturalezza di chi è cresciuto alla ‘Bombonera’.

“ Dava sicurezza ai compagni perché era serio e umile. Aveva voglia di lavorare e di mettersi a disposizione della squadra. In quel ruolo ci dava serenità perché quando aveva la palla tra i piedi era difficile portargliela via e quasi sempre faceva le scelte giuste ” spiega a Goal Maccarone.

Il centrocampo a rombo disegnato da Giampaolo esalta le qualità di Paredes. L’argentino da una parte non possiede il dinamismo e i tempi d’inserimento richiesti dall'allenatore abruzzese, dall’altra non ha paura di toccare una quantità infinita di palloni e tentare la verticalizzazione. L’ex Boca gioca sempre a testa alta e sa leggere in anticipo le situazioni di gioco, una qualità che gli permette di uscire con facilità dalle situazioni difficili. E tra le peculiarità c’è anche quella di saper scandire il ritmo in base al momento: Paredes riesce a distinguere esattamente quando rallentare o aumentare i giri della palla.

“Ora è sicuramente cresciuto dopo essersi confrontandosi con grandi campioni. Ha dimostrato di esserlo anche lui con la tranquillità che trasmette quando ha la palla tra i piedi. Ha la personalità giusta per fare la giocata difficile fra le linee, che per un calciatore è una caratteristiche molto importante”.

Il cambio di ruolo rappresenta il trampolino di lancio per la carriera di Paredes verso grandi palcoscenici. Nella stagione successiva, il centrocampista argentino veste i panni di protagonista alla Roma . Le prestazioni in giallorosso convincono lo Zenit a mettere sul piatto 25 milioni più bonus, cifra che due anni più tardi è quasi raddoppiata: il Paris Saint-Germain è pronto a fare follie per l’ex giallorosso e lo strappa ai russi per 40 milioni di euro più bonus. Prima la vittoria del campionato in Russia, poi sette trofei (fino ad ora) all'ombra della Tour Eiffel. Un’ascesa a velocità super di un calciatore che ha dimostrato di meritarsi un posto in grandi palcoscenici grazie a lavoro e talento.

“Leandro rispecchia il classico sudamericano: aveva una gran voglia di scherzare e di essere sempre positivo. Non è molto riservato e timido. Già a quel tempo gli dissi che era impossibile che avrebbe fatto una carriera media: con quelle qualità si meritava di giocare a grandi livelli” conclude Maccarone.

Oggi, a distanza di anni, nei successi col Paris Saint-Germain da Leandro Paredes c’è un pizzico di Chievo e soprattutto Empoli . Due tappe fondamentali nel lungo percorso del centrocampista argentino verso un posto nell’élite del calcio mondiale.