Paredes al Boca: i tifosi argentini sognano, ma dipende dal PSG

Il centrocampista non verrà riscattato dalla Juve e tornerà a Parigi dove ha un contratto fino al 2024. Intanto i tifosi del Boca sognano sui social.

Se tra i tifosi della Juventus il suo gradimento non è altissimo, Leandro Paredes può contare sull'amore dei supporters di un'altra squadra: il Boca Juniors, ovvero il club dove è cresciuto e ha giocato dal 2011 al 2014 prima di trasferirsi in Italia.

Nelle ultime ore infatti il nome del centrocampista argentino è improvvisamente diventato virale sui social con tanto di hashtag dedicato #Paredesaboca.

Tutto nasce da una storia pubblicata da un caro amico del giocatore e condivisa dal diretto interessato con tanto di cuori giallo e blu, ovvero i colori del Boca.

Abbastanza per far sognare i tifosi, specie dopo la notizia che Paredes al termine della stagione non verrà riscattato dalla Juventus.

Il cartellino dell'argentino però è ancora di proprietà del PSG con cui ha un ricco contratto fino al 30 giugno 2024.

Ecco perché vedere Paredes al Boca nella prossima stagione al momento sembra solo un sogno. Sempre che la prossima estate qualcosa non cambi.