Paratici sul rinnovo di Dybala: "Siamo assolutamente fiduciosi"

Nessun campanello d'allarme, il rinnovo di Paulo Dybala con la è vicino. Lo lascia intendere Fabio Paratici, che spegne il fuoco accesosi attorno alle recenti dichiarazioni della Joya sul futuro.

Il direttore sportivo bianconero, intervistato dalla 'Rai', assicura come le parti stiano lavorando all'intesa.

"Non siamo preoccupati, abbiamo accennato il discorso con l'entourage, abbiamo ottimi rapporti con loro e con Paulo e siamo assolutamente ottimisti e fiduciosi . Dybala vuole un aumento? E' una cosa comprensibile per chiunque rinegozi il contratto, è logico".

Paratici, inoltre, evita di affrontare l'argomento relativo all'interesse della per Nicolò Zaniolo.

"Non è il momento per parlare di mercato, lo si è già fatto quando non c'è stato calcio in questi mesi. Godiamoci la ripartenza del calcio".