Paratici sulla cessione di Pjanic: "Ha detto che sarebbe andato via solo per il Barcellona"

Miralem Pjanic al Barcellona. Un affare super che ha portato Arthur alla , raccontato da Fabio Paratici. Il ds bianconero, a 'Sky', spiega come è nata l'operazione in grande stile col club blaugrana.

"Pjanic per noi è un giocatore molto importante, quando si è presentata questa opzione abbiamo parlato con Miralem e lui ci ha detto che stava bene da noi e che l’unico club per il quale sarebbe andato via era il per coronare la sua carriera".

"Noi abbiamo trovato questo giocatore Arthur che seguivamo da molto tempo e che è più giovane di Pjanic ed è stata un’operazione finanziariamente buona".