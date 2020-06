Juventus, ormai è fatta: Pirlo allenerà l'Under 23

Dopo la vittoria della Coppa Italia di Serie C, la Juventus Under 23 si prepara ad avere Andrea Pirlo in panchina per la prossima stagione.

Andrea Pirlo trova, dopo quasi due anni dal conseguimento del suo patentito, la panchina giusta sulla quale cominciare la sua nuova carriera da allenatore. L'ex centrocampista allenerà dalla prossima stagione la Under 23.

Si tratta di un ritorno a casa, ovviamente, per Andrea Pirlo. Ha vestito la maglia della Juventus dal 2011 al 2015. Come riportato da 'Sky Sport', la trattativa ormai è completa. Pirlo aspetterà il finale di questa stagione e poi subentrerà al posto di Fabio Pecchia alla guida della seconda squadra bianconera.

Qualche giorno fa la Juventus Under 23 ha vinto la Coppa di Serie C, conquistando anche l'accesso ai play-off per la Serie B. Allo stadio Manuzzi di Cesena i bianconeri allenati da Fabio Pecchia hanno sconfitto la Ternana per 2-1 in rimonta.

E quindi, nella visione più ottimistica delle cose, Andrea Pirlo potrebbe subentrare addirittura già in Serie B alla guida dell'Under 23 bianconera. Altrimenti si farà la sua stagione in Serie C, alla prima esperienza da allenatore, che sarà sicuramente di grande aiuto anche per la sua formazione.

Come suo vice sulla panchina potrebbe esserci Roberto Baronio. I due si conoscono praticamente da sempre, hanno giocato insieme sia a e sia nella Nazionale Under 21. Baronio ha già molta più esperienza di Pirlo, avendo allenato già la Nazionale Under 19, la Primavera del Brescia e quella del .