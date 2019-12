Paratici esalta de Ligt: "Sarà il più forte difensore dei prossimi 10 anni"

L'erroraccio contro il ha segnato un passo indietro, ma è indubbia la crescita di Matthijs de Ligt nei suoi ultimi mesi alla . Un rendimento che va di pari passo con quello, altissimo, messo in mostra nella scorsa stagione con la maglia dell' , trascinato a un passo dalla finale di .

L'ennesimo colpo di mercato di Fabio Paratici, capace di superare la concorrenza di big europee come e dopo aver messo a segno il colpo Cristiano Ronaldo l'estate precedente. Anche per questo il dirigente della Juventus è stato premiato 'Piacentino Benemerito 2019' nella sua Piacenza. Dove ha parlato proprio di de Ligt, come riportato da 'Tuttosport'.

Un'esaltazione che prosegue con una certezza: nessuno, nei prossimi anni, raggiungerà i livelli di de Ligt tra i centrali di difesa.

"Ragazzi, ma vi rendete conto che gioca difensore centrale in una grande squadra a 20 anni? È una cosa pazzesca perché ci vogliono una concentrazione e una applicazione totale, sempre, per tutti i 90 minuti di tutte le partite. E lui non si sta inserendo in modo graduale come era capitato, per esempio, a Pogba che entrava in un centrocampo con Pirlo, Marchisio e Vidal. Lui, a causa dell'infortunio a Chiellini, è stato buttato dentro e deve fare il titolare. Segnerà un'epoca, sarà il più forte difensore dei prossimi dieci anni".